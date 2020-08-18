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حركة النقل بتعليم القصيم تحقق رغبات”1112″ معلم ومعلمة

حركة النقل بتعليم القصيم تحقق رغبات”1112″ معلم ومعلمة

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حركة النقل بتعليم القصيم تحقق رغبات”1112″ معلم ومعلمة

حركة النقل بتعليم القصيم تحقق رغبات”1112″ معلم ومعلمة
http://almnatiq.net/?p=894721
المناطق / بريدة

دشن المساعد المدرسي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عبدالرحمن الصمعاني بحضور مدير إدارة شؤون المعلمين عبدالعزيز السندي حركة النقل الداخلي للعام 1442هـ .
وأكد الصمعاني أن حركة النقل الداخلي تهدف لتحقيق رغبات المعلمين والمعلمات والعاملين بالتشكيلات المدرسية وذلك لخلق بيئة تعليمية متميزة وضمان استقرار انطلاقة العام الدراسي الجديد بكل جدية .
من جانبه أوضح مدير إدارة شئون المعلمين عبدالعزيز السندي أن حركة النقل الداخلي لهذا العام 1442هـ حققت رغبات 1112 معلم ومعلمة وشملت أيضا رغبات المكلفين بالتشكيلات المدرسية .
وأشار إلى أن نتائج الحركة اعتمدت على معايير المفاضلات الرسمية حيث يمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن الحركة عبر نظام “نور” باستخدام رقم المستخدم الخاص، موضحًا بأن استقبال الاعتراضات سيكون متاحاً إلكترونيًا خلال الفترة ٢٨ ذو الحجة وحتى الثاني من محرم ١٤٤٢ ﮪ .

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