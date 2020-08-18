تعليم الشرقية يعقد اجتماعه الدوري عـن بعد” لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

الدمام - المناطق

أشار مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم وقطاعاتها المختلفة للوقوف على استعدادات بدء العام الدراسي الجديد 1442هـ، من خلال استكمال الخطط والبرامج والمشروعات التي تأتي بإشراف مباشر من قبل وزير التعليم معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، ومنها توفير كافة المستلزمات وتجهيزات التقنية والاتصالات لاستمرار العملية التعليمية عن ( بعــــد ) لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، بفاعلية وجودة في ظل جائحة كورونا لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات والعطاء وبما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة ” وفقها الله ” والتي تعمل وزارة التعليم على ترجمة أهدافها المرتبطة بالرؤية الطموحة 2030.

كما وأشار مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، خلال ترأسه اليوم عن بعــــد فعاليات الاجتماع الدوري للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 1442هـ، وذلك بمشاركة أعضاء وعضوات اللجنة، مشيراً أنه لم يتبقى أمامنا إلا أن نبذل قصارى جهودنا لتحمل المسئولية والوقوف الميداني المكثف على جاهزية جميع البرامج والمشاريع التي تواكب الحدث وتضمن نجاح العام الدراسي القادم وفقاً لأعلى معايير الجودة طبقاً لما تخطط له الوزارة، متطلعاً في ذات الوقت أن يكون العام الدراسي القادم عام متميز وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتظافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والذي لا يقتصر على إدارات التعليم بل يمتد لمد مزيد من جسور التعاون مع المجتمع خصوصاً أولياء الأمور باعتبار التعليم مسؤولية الجميع ، ولإحراز تقدمًا وتميزًا ينشده ولاة أمرنا “حفظهم الله” إذ أننا في حقبة تتطلب مواجهة التحديات بوضع الحلول الناجعة واستشراف المستقبل عبر بوصلة التغيير لتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي الأثناء أشار أمين إدارة التعليم عضو ومقرر اللجنة أنور الزهراني، إلى حزمة من المحاور والموضوعات التي شهدها الاجتماع يأتي في مقدمتها : استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قبل الإدارات المعنية ومناقشة فرص التحسين، كذلك استعراض مؤشرات الاستعداد للمنطقة وفقًا للبرنامج الوزاري، إضافة للوقوف على مجريات خطة تسليم المقررات لمكاتب التعليم وصولاً للمدارس وانتهاءٍ بتسليمها بأيدي الطلبة، كذلك الوقوف على متابعة خطة التعليم عن “بعــد” طبقاً للخطط الموضوعة للعودة للدراسة، وصولاً للوقوف على استعدادات مكاتب التعليم وجاهزيتها لبدء العام الدراسي.

كما أشار الزهراني إلى اختتام فعاليات الاجتماع بفتح باب النقاش وطرح عدد من التوصيات وفرص التحسين، بما يحقق الأهداف المنشودة، وصولاً للوقوف على ما أستجد من اعمال.

من جانب أخر وقف مدير التعليم الدكتور الشلعان صباح اليوم يرافقه عدد من القيادات التعليمية، على جاهزية مدارس تعليم المنطقة، وتفقد الاحترازات الصحية المتبعة، وذلك من خلال جولته الميدانية التي شملت عدداً من المدارس ومنها وقوفه على مدرسة مكة المتوسطة بالدمام، إضافة لوقوفه على جاهزية ابتدائية عبدالله بن عباس، وثانوية الخليج، إلى جانب وقوفه على ملحق الطفولة البكرة بمقر ابتدائية الثامنة بالدمام.

وقد دعا مدير التعليم القيادات التعليمية النزول للميدان لتشخيص الواقع والعمل بشكل تكاملي وروح الفريق الواحد مع جميع زملائهم في مكاتب التعليم والمدارس بما يحقق الأهداف التي تنشدها الوزارة وبما يضمن سير العملية التعليمية على أكمل وجه.