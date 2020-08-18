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أمانة الشرقية: الانتهاء من أعمال مدخل طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام

أمانة الشرقية: الانتهاء من أعمال مدخل طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام
http://almnatiq.net/?p=894730
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من أعمالها لمشروع الصيانة بطريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، مقابل مجمع العثيم بالاتجاهين، والذي يأتي ضمن مشاريع مبادرات الطرق التي يجري تنفيذها لتأهيل وتطوير المنافذ الرئيسية والفرعية بالمنطقة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أن أعمال الطريق تم العمل عليها بعد التصميم واستحداث مداخل ومخارج جديدة؛ لتسهيل حركة المرور، وإنشاء ” مصائد” لتصريف مياه الأمطار تتوافق مع التصميم المعتمد حسب المواصفات، واستحداث جزيرة وسطية؛ وفقاً لمواصفات أمانة المنطقة الشرقية، حيث تضمنت إزالة وإعادة السفلتة بمساحة إجمالية للطريق ( 45,000 ) متر مربع، بطول (2400 ) متر طولي، منوّهاً إلى أنه تم تقسيم العمل على الطريق إلى أربعة مراحل، أولها طريق الخدمة أمام مجمع العثيم باتجاه وسط الدمام، بطول (580) متر طولي، ومساحة (6670 ) متر مربع.

وقال المهندس عصام الملا أن المرحلة الثانية تم من خلالها تنفيذ (480) متر طولي بمساحة (5520) متر مربع من الطريق الرئيسي أمام مجمع العثيم باتجاه وسط الدمام، من ثم المرحلة الثالثة التي تم فيها الانتهاء من الطريق الرئيسي باتجاه الظهران بطول (650) متر طولي، ومساحة (9425) متر مربع، منوّهاً لبدء العمل في المرحلة الرابعة والتي تتضمّن (700) متر طولي ومساحة (8500) متر مربع، ليبلغ بذلك إجمالي مساحة الأعمال (45000) متر مربع، وإجمالي الأطوال (2400) متر طولي، مُشيراً إلى إنشاء الأرصفة الجديدة لمداخل ومخارج الطريق التي بلغت (3300) متر طولي.

وأضاف المهندس الملا قائلاً : وعن أعمال السلامة المرورية فقد تم تضمينها بطول (11000) متر طولي من دهانات للطريق، وكذلك اللوحات الإرشادية والأعمدة المرنة، بالإضافة إلى المداخل والمخارج والجزر الوسطية.

وأكد الملا على أهمية هذا المشروع والذي يأتي ضمن خطة الأمانة في تنفيذ مشروعات حيوية مهمة في كل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، لافتا الى أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع التنموية الحيوية الهامة التي تساهم في انسيابية الحركة المروية في حاضرة الدمام.

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