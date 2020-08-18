أكثر من 5 آلاف مستفيداً من الاستشارات الصحية والدوائية بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

حفر الباطن - المناطق

قدم مستشفى الملك خالد بحفر الباطن خدماته الاستشارية والدوائية لـ5,875 مستفيداً ومستفيدة خلال الأربعة أشهر الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد”COVID-19″ حيث بلغ عدد المستفيدين من استشارات التغذية العلاجية 193 مستفيداً ، وتم إيصال 4278 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم وقدم الفريق الطبي الاستشارات الدوائية لـ519 مستفيداً وبلغ عدد المتبرعين بالدم 885 متبرعاً ،وتأتي هذه الخدمات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين.