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الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير قناة الإخبارية

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير قناة الإخبارية

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الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير قناة الإخبارية

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير قناة الإخبارية
http://almnatiq.net/?p=894754

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، مدير قناة الإخبارية والشؤون الإخبارية بهيئة الإذاعة والتلفزيون فارس بن حزام ومدير قناة الإخبارية بمنطقة الرياض عبدالمجيد آل سران .
واستعرض فارس بن حزام الرؤية الإعلامية للإخبارية ومنهجية التطوير والرسالة التي تقدمها من خلال نقلها المادة الخبرية بالوسائل التقنية التي تسهم في سرعة وصول المعلومة للمتلقي والتركيز على المحتوى التحليلي والمعرفي الذي يقدم الصورة الشاملة ويعبر عن إتقان العمل المهني واحترافيته.
وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر أهمية مشاركة الإعلام في العملية التنموية وإيصال المعلومة للجميع، منوهاً سموه بما يشهده الإعلام السعودي من تطور عالٍ في ظل دعم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

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