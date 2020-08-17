أمير نجران يشيد بجهود جمعية رعاية مرضى السرطان في خدمة المجتمع

المناطق - واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالجهود البحثية والخدماتية الطبية والصحية، التي تقدمها جمعية رعاية مرضى السرطان بالمنطقة، في خطوات متسارعة رغم حداثة نشأتها.

واطلع سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، على تقرير عن أعمال الجمعية، قدمه رئيس مجلس الإدارة، قناص بن أحمد آل سوار، وخطتها لبلوغ أهدافها في تقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى، وبث الوعي الصحي للوقاية من المرض في المجتمع، وإعداد أبحاث ودراسات استقصائية لواقع المرض في المنطقة.