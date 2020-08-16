ميدان ينبع للهجن يستضيف مهرجان المفاريد

بدايةً أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولا لولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان على مايقومون به من دعم ورعايه لرياضة الهجن رياضة الآباء والاجداد واهتمامهم بكل ما يرتقي بهذه الرياضة العريقة واتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي ال سعود وزير الرياضة وصاحب السمو الامير فهد بن جلوي بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن على مايقومون به من متابعه ودعم وتوجيه لنصل بهذه الرياضة العريقة الى العالميه باذن الله وقد جاء مهرجان المفاريد المقرر اقامته يومي الخميس والجمعه القادمين في سته ميادين في المملكة بالاضافه الى ميدان ينبع للهجن من ضمن سلسله من المهرجانات التي يدعمها سيدي خادم الحرمين الشريفين ويشرف على تنظيمها وادارتها وزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن ويحظى سباق المفاريد ( النسخه الاولى) باهتمام من ملاك الهجن والمحبين لهذه الرياضة العريقة لكونه اول مهرجان تطبق فيه اللائحة التنظيمية الجديدة للهجن في المملكة لتنقل سباقات الهجن من مرحلة الى مرحلة اكثر تنظيما ودعما وتطورا تحت اشراف الاتحاد السعودي للهجن لتواكب الرؤية المباركة ويأتي دعم سباق المفاريد بميدان ينبع بجوائز تقدر ب ٦٨ الف ريال موزعه على ٤٠ شوط يتنافس فيها ملاك الهجن كما يحظى ميدان ينبع بدعم ومتابعه من محافظ ينبع والجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وتسخير كافه الجهود لضمان نجاح جميع المهرجانات التي تقام بميدان ينبع للهجن كما نتمنى ان يظهر المهرجان بالمظهر الذي يلبي طموح المشاركين والمحبين لهذه الرياضة وختامًا نسال الله عز وجل التوفيق للجميع .