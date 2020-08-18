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شرطة الشرقية: تحديد هوية المتورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن

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شرطة الشرقية: تحديد هوية المتورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن

شرطة الشرقية: تحديد هوية المتورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=894761
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن في حالتي اشتباه بحريقين طالا (25) شاحنة لنقل الأعلاف بالمحافظة بتاريخ 14 و 20 ذي الحجة 1441هـ، أظهرت أنهما كانا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.
وقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية المتورط بذلك وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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