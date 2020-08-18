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مياه نجران تبدأ تشغيل محطة ضخ بجنوب الغويلا لخدمة أكثر من 10 مستفيد

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مياه نجران تبدأ تشغيل محطة ضخ بجنوب الغويلا لخدمة أكثر من 10 مستفيد

مياه نجران تبدأ تشغيل محطة ضخ بجنوب الغويلا لخدمة أكثر من 10 مستفيد
http://almnatiq.net/?p=894766
المناطق - نجران

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران، بدء تشغيل محطة ضخ مياه الشرب بجنوب الغويلا (البستنة) ضمن مشروع محطات الضخ لمياه الشرب بمدينة نجران.

من جهته، أكد المهندس محمد آل عتيق مدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران أن المشروع يأتي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد على المياه. إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبيّن آل عتيق أن تشغيل مشروع محطة ضخ مياه الشرب بجنوب الغويلا (البستنة) سيخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد من سكان أحياء جنوب الغويلا والخليف وريمان وأبالخريت، حيث سيتم ضخ المياه عن طريق شبكات المياه بالإضافة إلى توفر خدمة محطة التعبئة (الأشياب)، كما سيستفيد منه مستقبلاً الأحياء المجاورة بعد التوسع في تنفيذ الشبكات.

وقال آل عتيق: “المشروع يتضمن تشغيل محطة تعبئة الصهاريج، وعدد 3 مضخات مياه للشبكة، حيث سيتم ضخ المياه بكميات تصل إلى 15 ألف متر مكعب يومياً حسب معدل التشغيل الطبيعي. إضافة إلى تشييد خزان أرضي بسعة 2500 متر مكعب“.

وأضاف أن شركة المياه الوطنية ماضية قدمًا في تطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية في منطقة نجران، وذلك بهدف ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي.

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