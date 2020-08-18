نائب أمير جازان يتسلم تقريرًا عن إنجازات واعمال الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي بن أحمد رضوان .

وتسلم سموّه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بالإنجاز السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان للعام التدريبي الماضي 1441/1440هـ ، مستمعاً سموه لشرح عن التقرير وما تضمنه من نتائج واحصائيات حول الجهود التي نفذتها والخدمات والبرامج التدريبية التي قدمتها الإدارة خلال العام التدريبي الفائت.

كما اطلع سمو نائب أمير منطقة جازان على الدليل الارشادي للعودة للتدريب في وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تضمنته الإجراءات التي نفذتها الإدارة ومختلف المنشآت التدريبية في منطقة جازان في ظل التعليمات الواردة للإجراءات والخطط والتدابير الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية ذات الاختصاص عن جائحة كورونا المستجد كوفيد-١٩، منوهاً سموه بما يحظى به التعليم التقني والمهني من دعم واهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .

وأشاد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بما تقوم به إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة من جهود بارزة في تنمية مهارات أبناء وبنات المنطقة وما تقدمه من برامج ومبادرات هادفة ومواكبتها لكل مراحل العمل خلال هذه الجائحة ، موجهاً سموه ببذل المزيد من الجهد المضاعف مع بداية العام والتواصل الفعال مع الإدارات المختصة.

من جهته أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات ، وما يقدمه سموه من دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الإدارة ، مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة.