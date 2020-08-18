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مدني جازان : يحذر من الظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

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مدني جازان : يحذر من الظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

مدني جازان : يحذر من الظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول
http://almnatiq.net/?p=894791
جازان - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات جوية  من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل المحافظات (أبوعريش ، الحرث ، الدائر، الريث ، الطوال ، العارضة ، صبيا ، فيفا ، هروب ) تستمر حتى الساعة (08:00) مساءً من هذا اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ؛ وذلك  بنشاط في الرياح السطحية بإتجاه جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة المثيرة للاتربة والغبار وارتفاع للامواج البحرية من متر الى مترين مع تدني في مدى الرؤية وتشمل (مدينة جيزان والدرب، وفرسان) تستمر حتى الساعة (07:00)مساء .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الاودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في اي مياه راكدة أو تجمعات مائيه ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الاجواء الغابرة. داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa .

وأكد الغامدي بأن قوات الدفاع المدني بجازان بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

 

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