أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس جمعية الصناعات الدوائية

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعات الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقدم السلطان نبذة عن الجمعية المقترحة وأهدافها في تطوير الأداء العلمي والعملي للمختصين في مجالات الدواء وتبادل الخبرات والتآهيل للكوادر والتوعية العامة والخاصة .

كما أشار إلى دعم الأمن الدوائي ومشاركة المصانع الوطنية برفع نسبة المحتوى المحلي وهو أحد ركائز رؤية الدولة (2030).

وأكد سمو أمير منطقة الرياض أهمية أهداف الجمعية في المساهمة بهذا القطاع الهام ودعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – للوصول إلى مستويات عالية في المجالات الدوائية .