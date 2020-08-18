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الصحة : نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%

الصحة : نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%

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الصحة : نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%

الصحة : نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%
http://almnatiq.net/?p=894809
المناطق - واس

كشفت وزارة الصحة أن نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%.
وبينت أن عدد المتعافين بلغ ولله الحمد (272911) حالة حتى الآن ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (24942) حالة.
وأكدت “الصحة” أن الخطوات الإستباقية والإحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من إنتشارها والتخفيف من آثارها.
وأوضحت “الصحة” أنه وفقاً لتقييم دولي فقد صنفت المملكة ضمن أكثر 20 دولة أماناً من فايروس كورونا، لافتةً أنه تم زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة ، بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وإستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي للفيروس، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية، وهو ما أسهم بحمدالله في تحقيق هذه النسبة ورفع عدد حالات التعافي.

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