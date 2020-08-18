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سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين

سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين

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سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين

سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=894811
المناطق - واس

فت سفارة المملكة في لبنان ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين، عبر البيان التالي:
إشارة إلى الخبر المنشور في أحد الصحف والمنسوب لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري.
تود السفارة أن توضح أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن.

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