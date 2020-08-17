مهرجانات بلّلحمر تعزز صدارة السياحة في عسير

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اختتمت مساء أمس فعاليات المهرجان الشبابي الذي نظمته بلدية بللحمر (50 كلم شمال مدينة أبها) في الساحة الشعبية بصبح بللحمر، ضمن برامج “صيف عسير 2020”.

ويأتي المهرجان الشبابي ضمن عدة مهرجانات أقيمت خلال موسم الصيف لهذا العام في بللحمر ، شملت بطولة البلدية الرياضية في مسفرة، ومهرجان البر الأول وفعاليات قرية بن عضوان السياحية التي أقيمت في مركز بيحان، ومهرجان السمن والسمين المقام في مركز الأثب، ومهرجان العنب والفواكه الموسمية في مركز الماوين، وآخرها بطولة البلايستيشن على مسرح البلدية.

وعكست الفعاليات والبرامج المتنوعة التي اقيمت في بللحمر منذ اعلان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير انطلاق فعاليات صيف عسير 2020، تحت شعار “مرحباً الف في عسير .. تنزه بحذر”، ما تتمتع به المنطقة بوجه عام من تنوع زراعي وثقافي وسياحي وفنون ، جعلتها وجهة رئيسية للمصطافين من أنحاء المملكة.

واشتمل الحفل الختامي للمهرجان الشبابي الذي استمر لمدة خمسة أيام ، على عدة فقرات تنوعت بين القرآن الكريم وقصائد شعرية واوبريت تضمن ثلاث لوحات فنية بمشاركة عدد من الفرق الشعبية قدمت موروث المدقال والعرضة، بحضور رئيس المركز، ورئيس البلدية وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل والنواب والأهالي في بللحمر.

وقدم المشاركون في أركان المهرجان الشبابي عروضاً متنوعة للمنتجات المحلية منها العنب والفواكه الموسمية والبرّ والسمن والعسل والمنتجات التحويلية ، بالإضافة إلى القطاعات الصحية في بللحمر التي اسهمت مشاركتها بإجراء الفحوصات الطبية والإطمئنان على صحة مرتادي المهرجان من خلال الفحص التطميني للعلامات الحيوية، وكان لادارة المخدرات بأبها مشاركة فعالة في المهرجان، حيث قدّم الركن برامج توعوية وتثقيفية لرواد المهرجان، وكذلك فرع الهلال الأحمر الذي قدّم بدورة دورات على الاسعافات الأولية والطرق السليمة للتعامل مع المصابين واختناقات الاطفال وغيرها، وقدمت لجنة التنمية الإجتماعية ببللحمر في ركنها المشارك تعريفاً ببرامج ومبادرات “نشامى الحي” المنبثقة من مبادرة ” نشامى عسير” والغرض من اطلاق المبادرة .

وشاركت الأسر المنتجة في اركانها المخصصة بتقديم العديد من الأصناف الغذائية المشهورة كالخبز والفطائر والمشاغيث وعدد من الأصناف الأخرى والمشروبات بأنوعها ، كما استعرض 15 رحّال خلال أيام المهرجان العديد من المهارات والفنون في القيادة بواسطة الدراجات النارية أمام الزوار، إلى جانب مسرح الأسرة والطفل الذي حظي باهتمام وشغف الزوار ببرامجه ومسابقاته الشيّقة.

ورفع رئيس بلدية بللحمر المهندس عبدالله بن حسين الأسمري الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، على حرصه واهتمامه لتعدد وتنوع المهرجانات في المنطقة، وشموليتها لكافة أفراد المجتمع، مؤكداً أن ما أقيم من مهرجانات في مراكز بللحمر ما هو إلا جزء يسير مما تتمتع به المنطقة من تنوع ثقافي واقتصادي وسياحي.

وأضاف الأسمري أن المهرجانات في بللحمر حظيت هذا العام باهتمام السياح والمصطافين والزوار لمنطقة عسير، فقد شهدت حركة شرائية متميزة مما كان له الأثر في رفع العائد الإقتصادي للمستثمرين في المحلات التجارية والمزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة، مؤكداً حرص بلدية بللحمر على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والبروتوكولات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة في جميع الفعاليات للوقاية من فيروس كورونا.