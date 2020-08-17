احدث الأخبار

ايصال المقررات الدراسية وتسليمها لطلاب وطالبات جدة
منطقة مكة المكرمة
 مهرجانات بلّلحمر تعزز صدارة السياحة في عسير
منطقة عسير
 سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الصحة : نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (4526) حالة تعافٍ جديدة وإجراء ( 60712) فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس جمعية الصناعات الدوائية
منطقة الرياض
 عُمان: تعيين بدر البوسعيدي وزيرا للشؤون الخارجية بدلا من يوسف بن علوي
أبرز المواد
 مدني جازان : يحذر من الظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول
منطقة جازان
 بر العارضة تصرف اكثر من 416 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر ذو القعدة
منطقة جازان
 نائب أمير جازان يتسلم تقريرًا عن إنجازات واعمال الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة
منطقة جازان
 مهرجان بريدة للتمور يُفعل رؤية المملكة بتعزيز العمل التطوعي بـ50 متطوعاً
منطقة القصيم
 سكري القصيم رائد التحدي في تمور بريدة
منطقة القصيم
ايصال المقررات الدراسية وتسليمها لطلاب وطالبات جدة

ايصال المقررات الدراسية وتسليمها لطلاب وطالبات جدة

منطقة مكة المكرمة
مهرجانات بلّلحمر تعزز صدارة السياحة في عسير

مهرجانات بلّلحمر تعزز صدارة السياحة في عسير

منطقة عسير
سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين

سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
الصحة : نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%

الصحة : نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%

أبرز المواد

تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التسليم..

ايصال المقررات الدراسية وتسليمها لطلاب وطالبات جدة

ايصال المقررات الدراسية وتسليمها لطلاب وطالبات جدة
http://almnatiq.net/?p=894824
المناطق - جدة

تواصل الإدارة العامة للتعليم بجدة عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس وفق الخطة الزمنية المعتمدة، وبما يضمن اكتمال وصولها إلى جميع المدارس  في الوقت المحدد.
وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن عملية ترحيل الكتب الدراسية لكافة المدارس التابعة لتعليم جدة تسير وفق جدولة محددة بالتنسيق مع مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها مضيفا أن تسليم المقررات للطلاب والطالبات سيتم أيضا من خلال جداول زمنية يتم الإعلان عنها عبر حسابات المدارس على “تويتر” وكذلك إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور يحدد من خلالها موعد تسليم الكتب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لضمان عدم وجود كثافة أو تجمعات عددية للطلاب والطالبات أثناء عملية التسليم حرصا على سلامة وصحة الجميع.

 

 

 

روابط ذات صلة

تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلماً ومعلمة

تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلماً ومعلمة
«شؤون الحرمين»: بدء مناقشة الخطط التشغيلية للمسجد الحرام ومرافقه

«شؤون الحرمين»: بدء مناقشة الخطط التشغيلية للمسجد الحرام ومرافقه
مليون وربع المليون زائر لمنصة بر جدة الإلكترونية خلال موسم الحج

مليون وربع المليون زائر لمنصة بر جدة الإلكترونية خلال موسم الحج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*