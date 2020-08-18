صواريخ تستهدف الحي الدبلوماسي في كابل.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها.

المناطق - وكالات

استهدفت عدة صواريخ، اليوم الثلاثاء، الحي الدبلوماسي قرب العاصمة الأفغانية كابل.

ذكر مسؤولون ومصادر في العاصمة الأفغانية أن أكثر من 12 صاروخاً سقطت على كابول، اليوم (الثلاثاء)، وأسقطت عشرة جرحى على الأقل، منهم أطفال، مما دفع بعض السفارات الأجنبية لإصدار أوامر إغلاق.

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان أن عدة صواريخ أطلقت من عربتين، واتضح في وقت لاحق إن 14 صاروخًا سقطت في مناطق مختلفة من المدينة.

من ناحيته، أوضح مسؤول أمني غربي بارز أن حالة إغلاق فُرضت سريعًا في الحي الدبلوماسي بعد الانفجارات حيث احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

وهزت انفجارات الحي الدبلوماسي، وقالت مصادر لوكالة “رويترز” إن السلطات أغلقت الحي، بينما احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن عملية السلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن الولايات المتحدة تتوقع بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية خلال الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، وافق المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان المعروف باسم اللويا جيرغا، على إطلاق سراح 400 من سجناء “طالبان”، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الحركة.