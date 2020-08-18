احدث الأخبار

أول تعليق لسعد الحريري على قرار المحكمة الدولية
أبرز المواد
 المحكمة الدولية تدين عضو حزب الله سليم عياش باغتيال الحريري
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي مدير عام “هدف” ويطلع على جهود الصندوق واستراتيجيته الجديدة
منطقة القصيم
 وزارة الخارجية: حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم
أبرز المواد
 صواريخ تستهدف الحي الدبلوماسي في كابل.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها.
أبرز المواد
 دراسة: المتعافون من أعراض خفيفة لكورونا يتمتعون بمناعة طويلة الأمد
أبرز المواد
 أمير الشرقية يكرم المتطوعين المشاركين في الصفوف الأولى لمواجهةجائحة كورونا المستجد
المنطقة الشرقية
 ايصال المقررات الدراسية وتسليمها لطلاب وطالبات جدة
منطقة مكة المكرمة
 مهرجانات بلّلحمر تعزز صدارة السياحة في عسير
منطقة عسير
 سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الصحة : نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (4526) حالة تعافٍ جديدة وإجراء ( 60712) فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة
أبرز المواد
أول تعليق لسعد الحريري على قرار المحكمة الدولية

أول تعليق لسعد الحريري على قرار المحكمة الدولية

أبرز المواد
المحكمة الدولية تدين عضو حزب الله سليم عياش باغتيال الحريري

المحكمة الدولية تدين عضو حزب الله سليم عياش باغتيال الحريري

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي مدير عام “هدف” ويطلع على جهود الصندوق واستراتيجيته الجديدة

أمير القصيم يلتقي مدير عام “هدف” ويطلع على جهود الصندوق واستراتيجيته الجديدة

منطقة القصيم
وزارة الخارجية: حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم

وزارة الخارجية: حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم

أبرز المواد

أول تعليق لسعد الحريري على قرار المحكمة الدولية

أول تعليق لسعد الحريري على قرار المحكمة الدولية
http://almnatiq.net/?p=894854
المناطق - وكالات

قال سعد الحريري، الثلاثاء، إنه “لن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة رفيق الحريري”، مشددا “لن نساوم على دماء الحريري”.

وذكر الحريري، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب حضوره النطق بالحكم بقضية اغتيال والده “عرفنا الحقيقة اليوم ونحتاج لتحقيق العدالة”.

وأضاف “لن نساوم على دماء الحريري وعلى هوية لبنان ولن نقبل بجعل لبنان مرتعا للقتلة والإفلات من العقاب ولن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري”.

وتابع “هدف اغتيال الحريري هو تغيير وجه لبنان. واضح أن شبكة المنفذين من حزب الله.. وعلى هذا الأخير التعاون بعد قرار المحكمة الدولية”.

وأوضح الحريري أن “المحكمة الدولية أثبتت نزاهتها ومصداقيتها”، مضيفا “نقبل حكم المحكمة الدولية ونريد العدالة”.

وأردف قائلا “ولّى زمن استخدام الجريمة بالسياسة من دون عقاب”.

كما تحدث الحريري عن انفجار مرفأ بيروت، بالقول “العدالة بانفجار بيروت مطلب جميع اللبنانيين.. نطالب بالعدالة للضحايا الذين سقطوا في الحادث”.

يشار إلى أن قضاة المحكمة الخاصة بلبنان دانوا، الثلاثاء، المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.

وأضافت المحكمة أنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية.

يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير، وفي حوادث قتل سياسية أخرى تمت في البلد في الفترة ذاتها تقريبا.

روابط ذات صلة

المحكمة الدولية تدين عضو حزب الله سليم عياش باغتيال الحريري

المحكمة الدولية تدين عضو حزب الله سليم عياش باغتيال الحريري
وزارة الخارجية: حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم

وزارة الخارجية: حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم
صواريخ تستهدف الحي الدبلوماسي في كابل.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها.

صواريخ تستهدف الحي الدبلوماسي في كابل.. والسفارات الأجنبية تغلق أبوابها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*