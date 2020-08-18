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الشايع يدشن نظام ذكاء الأعمال لدعم صناعة واتخاذ القرارات بجامعة الجوف

الشايع يدشن نظام ذكاء الأعمال لدعم صناعة واتخاذ القرارات بجامعة الجوف

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الشايع يدشن نظام ذكاء الأعمال لدعم صناعة واتخاذ القرارات بجامعة الجوف

الشايع يدشن نظام ذكاء الأعمال لدعم صناعة واتخاذ القرارات بجامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=894860
المناطق - الجوف

دشن رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع نظام ذكاء الأعمال لدعم صناعة واتخاذ القرار والذي تم بناؤه وتطويره من قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، مشيداً بالنظام ومؤكداً أهمية استخدامه من قبل قطاعات الجامعة المختلفة لتسهم في عملية صنع القرار بما يوفره النظام من أدوات وتطبيقات تساهم في معالجة وتحليل البيانات الضخمة لدعم عملية صنع القرار.

فيما استعرض المشرف على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات د. ماجد الفياض بحضور وكلاء الجامعة، مراحل التطوير والمميزات الفنية للنظام مؤكداً أن نظام ذكاء الأعمال يسهم في تطبيق أفضل الممارسات في استخراج وتحليل البيانات وذلك بهدف تحسين اتخاذ القرارات والتي بدورها تهدف إلى توقع المشاكل قبل حدوثها وتقليل المخاطر والتكاليف.

وأوضح الدكتور الفياض أن استخدام أنظمة ذكاء الأعمال في اتخاذ القرارات تأتي ضمن ممكنات التحول الرقمي لاستخدام البيانات وتحليلها وتوظيفها في صناعة القرار من خلال بناء مستودعات للبيانات كمصدر يغذي نظام ذكاء الأعمال، لافتاً إلى أن هذا النظام يأتي ضمن مستهدفات الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والتي تهدف إلى أن تكون جامعة الجوف جامعة رائدة رقمياً في الإبداع والابتكار محلياً وعالمياً في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والتي تتوافق مع الخطة الوطنية للتحول الرقمي.

يذكر أن نظام ذكاء الأعمال يعد نظاماً رائداً في إدارة البيانات وتحليلها لدعم القرار وتحويلها إلى معلومات وتقارير ومؤشرات وإحصائيات تعتمد عليها المؤسسات وبيئات العمل المتطورة وربطها بأهداف واستراتيجيات الجامعة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

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