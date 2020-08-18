قادة مدارس تعليم الجوف: لتعليم أفضل نسعى لتحقيق التكامل مع أولياء الأمور

المناطق - الجوف

مواكبة لجهود وزارة التعليم في تحقيق تعليم متكامل من خلال “التعليم عن بعد”، بدأت مدارس تعليم الجوف بالتهيئة الفعلية للمدارس ووضع الخطط الإدارية لضمان جاهزية المدارس للتعليم الافتراضي، كذلك جاهزية الطلاب والطالبات من مختلف المراحل المدرسية للدراسة عن بعد من خلال ما يسرته الوزارة من تقنيات عالية المستوى.

وقال قائد مدرسة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية بسكاكا الأستاذ عبدالله بن فلاح الحربي إن قرارات وجهود وزارة التعليم في آلية العودة للدراسة عن بعد تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة من أجل الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس في ظل جائحة كورونا coved-19 .

وأضاف أن المدرسة قد بدأت بالتجهيز والاستعداد من خلال ربط شبكة الإنترنت والتحضير لمنصة “مدرستي” و التواصل مع أولياء الأمور والطلاب بشكل يومي لتفعيل المنصة وتحديث أرقام الطلاب واسم المستخدم الخاص بالطالب، مضيفاً إلى أنه تم توزيع الطلاب على الشعب الدراسية وكذلك تجهيز الكتب الدراسية لتوزيعها على الطلاب مع الاهتمام بتعقيم المبنى المدرسي ونظافته والاهتمام بتوفير معقمات وكمامات ومقياس لدرجة الحرارة.

وقال قائد مدرسة قرطبة الابتدائية بسكاكا الأستاذ سليمان بن فهد العلي أن وزارة التعليم هيأت الميدان التعليمي من خلال توفير قنوات التواصل عن بعد و القنوات التعليمية التي تقدم البرامج والدروس للطالب خصوصاً منصة “مدرستي” بحيث لا تؤثر الجائحة على سير العملية التعليمية مع مراعاة للظروف الأسرية وضمان استفادة جميع الطلاب ومراحلهم الدراسية.

وأضاف أن مدرسة قرطبة بدأت بالاستعداد حسب توجيهات وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، مبيناً أنه تم التواصل مع أولياء الأمور من خلال إرسال رسائل sms لتوعيتهم وحثهم على الآلية المتبعة لاستلام الكتب بالمدرسة مع الاهتمام بالاشتراطات الصحية وتعقيم المبنى المدرسي.

من جانبها، أوضحت قائدة مدرسة العاشرة الثانوية والثامنة المتوسطة بسكاكا الأستاذة رغدة بنت أنور الزارع أنه لابد من تحقيق أهداف وزارة التعليم بتحقيق أفضل النتائج في رفع مستوى التحصيل الدراسي، والاستعداد بخطط استباقية لعودة الطالبات وتسليم الكتب في ظل بيئة صحية آمنة تضمن سلامة الطالبات.

وقالت: أن التعليم الالكتروني ليس جديداً على الطالبات ولهن تجربة سابقة من خلال التعامل مع بوابة المستقبل ومتفائلين في منصة “مدرستي” بأنها ستقدم محتوى تعليمي متطور وتحقق نقلة نوعية في التعليم لاحتوائها على محتوى تعليمي منوع ومساند وتتحقق الأهداف بتعاون أولياء الأمور مع المعلمات.

وذكرت قائدة مدرسة الأولى الابتدائية بأبوعجرم الأستاذة مستورة بنت درزي الشراري أن منسوبات المدرسة من معلمات وإداريات مستعدات لتحقيق التعاون والتكامل مع أولياء الأمور لتطبيق الدروس العملية في المنزل بالتعرف على كيفية كتابة الحروف والتهجئة والتنسيق مع أولياء الأمور حسب خطة تُعد مع معلمات المواد الدراسية.

وأضافت، أن كثير من الممارسات الصفية تتحقق عن بعد بالأنشطة التعليمية من خلال منصة “مدرستي” خاصةً أن للقائد صلاحيات في المتابعة والاطلاع على تقارير الإنجاز.