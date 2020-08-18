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“حماية الرياض ” تباشر “19” ألف بلاغ وتحلها بالتعاون مع الجهات المختصة

“حماية الرياض ” تباشر “19” ألف بلاغ وتحلها بالتعاون مع الجهات المختصة

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“حماية الرياض ” تباشر “19” ألف بلاغ وتحلها بالتعاون مع الجهات المختصة

“حماية الرياض ” تباشر “19” ألف بلاغ وتحلها بالتعاون مع الجهات المختصة
http://almnatiq.net/?p=894867
المناطق - الرياض

باشرت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العشرة أشهر الماضية اكثر من “19” الف بلاغ ونجحت في حلها بالتعاون مع الجهات المختصة بعد استقبالها بشكل مباشر عن طريق مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوحدة (1919) او عن طريق مايرد من الجهات ذات العلاقة او في الوسوم على موقع «تويتر» ، كما نفذت الوحدة خلال السنة والنصف الأخيرة اكثر من 33 برنامجاً توعوياً عن العنف وآثاره وطرق التعامل معه والإبلاغ عنه بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية مثل المستشفيات والجمعيات ومديرية مكافحة المخدرات ومدارس التعليم العام بكافة مراحله والجامعات.

يذكر أن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتلخص في خدمة ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون 18 سنة والمرأة أياً كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة بالإضافة إلى توعية كافة شرائح المجتمع بالعنف وآثاره وطرق التعامل معه .

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