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بسبب شح اللحوم.. زعيم كوريا الشمالية يصادر الكلاب الأليفة

بسبب شح اللحوم.. زعيم كوريا الشمالية يصادر الكلاب الأليفة
http://almnatiq.net/?p=894890
المناطق - وكالات

أجبرت السلطات في كوريا الشمالية، أصحاب الكلاب الأليفة، على تسليم كلابهم للسلطات، كي يتم قتلها واستخدامها كطعام في المطاعم الكورية الشمالية، بسبب نقص حاد في اللحوم.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، قرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إسكات معاناة شعبه من نقص اللحوم، باستخدام الكلاب الأليفة في البلاد.

وتكون الكلاب الأليفة عادة في “بيونغيانغ” ملكا للطبقة الغنية، وتعتبرها الحكومة الكورية بأنها رمز “للانحطاط الرأسمالي”، وفقا “لسكاي نيوز”.

وكان كيم جونغ أون قد أصدر حظرا على ملكية الحيوانات الأليفة، في يوليو الماضي، واصفا إياها “بتوجه برجوازي مشبوه”.

وقال مصدر من كوريا الجنوبية إن السلطات في كوريا الشمالية حددت العائلات التي تملك كلابا أليفة في البلاد، وأجبرتها على تسليمها للسلطات، وإلا تعرضت للعقاب.

وأشار المصدر أن معظم الكلاب الأليفة في البلاد تم قتلها واستخدامها كلحوم في المطاعم التي تعاني من شح في اللحوم، بينما أرسل بعضها لحدائق الحيوان.

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