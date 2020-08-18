مكافأة كورونا.. راتبان كاملان ونوط “وسام الكويت” للعسكريين دون استثناء

المناطق - الكويت

أشارت مصادر إعلامية إلى أن لجنة الأنظمة العسكرية (اللجنة الرباعية) بالكويت، المكونة من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء رفعت توصية بمكافآت ««كورونا» لمنتسبي الجهات الأربع الى مجلس الوزراء لاعتمادها. وأوضحت مصادر عسكرية مطلعة أن اللجنة اعتمدت صرف راتبين كاملين دون استقطاع «التأمينات» لكل منتسبي الجهات الأربع من الضباط وضباط الصف والأفراد، وكذلك اعتماد صرف نوط «وسام الكويت» للجميع دون استثناء تقديرا لجهودهم الجبارة في دعم مؤسسات الدولة لمواجهة جائحة «كورونا». وفقا لصحيفة “الأنباء”

وردا على استفسار لـ «الأنباء» عن موعد صرف المكافآت لمستحقيها، أكدت المصادر ان صرفها سيكون فور اعتمادها من مجلس الوزراء، مشيرة الى انه ليس بالضرورة صرف المكافآت مع نزول الرواتب، والعمل يجري على قدم وساق لإيداعها في حسابات مستحقيها.