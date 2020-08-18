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شرطة أملج تواصل تعزيز جهودها في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا

شرطة أملج تواصل تعزيز جهودها في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا

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شرطة أملج تواصل تعزيز جهودها في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا

شرطة أملج تواصل تعزيز جهودها في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=894896
المناطق- أملج- فايز السميري:

بمتابعة من مدير شرطة محافظة أملج المقدم ماجد الفرشوطي واصلت شرطة محافظة أملج تعزيز جولاتها الرقابية الميدانية في الأسواق والأماكن العامة والطرقات، لمتابعة مدى التزام القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكثفت شرطة أملج متابعتها الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بتنفيذها، وتم تحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

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