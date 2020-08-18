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جيش الاحتلال يستهدف مواقع في غزة

جيش الاحتلال يستهدف مواقع في غزة
http://almnatiq.net/?p=894904
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ واحد، سقط في منطقة مفتوحة دون أن يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية تذكر.

ومع إطلاق الصاروخ تم تشغيل صفارات الإنذار في مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل والمنطقة المحيطة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الأطباء قوله إن طفلتين أصيبتا بجروح طفيفة أثناء التوجه إلى الملجأ.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات على الحدود بين إسرائيل والقطاع في الفترة الأخيرة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في القطاع، قال إنها تابعة لحركة حماس يوم الأحد، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية.

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