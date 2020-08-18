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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان شيخ شمل الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا بوفاة زوجته

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان شيخ شمل الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا بوفاة زوجته

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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان شيخ شمل الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا بوفاة زوجته

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان شيخ شمل الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا بوفاة زوجته
http://almnatiq.net/?p=894907
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى شيخ شمل الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا الشيخ العابد بن محمد الزاهد النعمي في وفاة زوجته – رحمها الله -اثر معاناتها مع المرض.
وسأل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها وكافة افراد أسرتها الصبر والسلوان .
فيما أعرب شيخ شمل المخلاف وأسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموهما وأن لا يريهما أَي مكروه.

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