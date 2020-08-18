مركز التأهيل الشامل بتبوك يطلق مبادرة التواصل المرئي للنزلاء مع ذويهم

المناطق- تبوك:

أطلق مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك مبادرة برنامج التواصل المرئي للزيارات الأسرية للنزلاء عن بُعد التي تتيح للنزلاء التواصل المرئي مع ذويهم دون الحاجة لحضورهم إلى مقر المركز .

وجاءت هذه المبادرة استشعاراً بضرورة تقديم الدعم والمساندة والاستقرار النفسي للنزلاء في ظل جائحة كرونا وخدمة الأهالي وأولياء الأمور للاطمئنان على ذويهم خلال فترة الحذر وتخدم المبادرة الأهالي والأسر المقيمين خارج المنطقة.

وجرى تخصيص غرفتين للزيارات الأسرية عن بعد عبر الاتصال المرئي واحدة في القسم الرجالي وأخرى في القسم النسائي جرى تجهيزها بكل متطلبات التقنية لتسهيل التواصل المرئي لهم.

وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل أسعد أبوهاشم أن هذه الخدمة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لوقاية جميع النزلاء والعاملين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم وسط هذه الظروف لتفادي الإصابة أو العدوى ومنع انتشار هذا الوباء مشيراً إلى أن هدف المبادرة جاء لتسهيل التواصل بين النزلاء داخل المركز وتمكينهم من الاتصال بذويهم.