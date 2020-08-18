احدث الأخبار

أسعار النفط تستقر عقب التزام أوبك+ بتخفيض الإنتاج
أبرز المواد
 الصين تعلنها: لقاح كورونا في الأسواق بنهاية العام
أبرز المواد
 306.8 مليار ريال الائتمان المصرفي للقطاع التجاري بنهاية الربع الثاني
أبرز المواد
 تحذيرات من استمرار أعراض الإصابة بكوفيد-19 لعدّة أشهر
أبرز المواد
 برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي
أبرز المواد
 بسبب أعمال لحام .. حريق يلتهم مستودعا للأثاث في صناعية نجران
أبرز المواد
 “أعيدوا المليارات”.. أردوغان يلجأ للقضاء بعد التصريح الصادم
أبرز المواد
 دراسة جديدة تُوضِّح مراحل أعراض كورونا.. هذا هو العارض الأول
أبرز المواد
 مركز التأهيل الشامل بتبوك يطلق مبادرة التواصل المرئي للنزلاء مع ذويهم
منطقة تبوك
 جمعية الملك خالد النسائية بتبوك تقدم العديد من المساعدات لـ773 أسرة
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان شيخ شمل الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا بوفاة زوجته
منطقة جازان
 جيش الاحتلال يستهدف مواقع في غزة
أبرز المواد
أسعار النفط تستقر عقب التزام أوبك+ بتخفيض الإنتاج

أسعار النفط تستقر عقب التزام أوبك+ بتخفيض الإنتاج

أبرز المواد
الصين تعلنها: لقاح كورونا في الأسواق بنهاية العام

الصين تعلنها: لقاح كورونا في الأسواق بنهاية العام

أبرز المواد
306.8 مليار ريال الائتمان المصرفي للقطاع التجاري بنهاية الربع الثاني

306.8 مليار ريال الائتمان المصرفي للقطاع التجاري بنهاية الربع الثاني

أبرز المواد
تحذيرات من استمرار أعراض الإصابة بكوفيد-19 لعدّة أشهر

تحذيرات من استمرار أعراض الإصابة بكوفيد-19 لعدّة أشهر

أبرز المواد

مركز التأهيل الشامل بتبوك يطلق مبادرة التواصل المرئي للنزلاء مع ذويهم

مركز التأهيل الشامل بتبوك يطلق مبادرة التواصل المرئي للنزلاء مع ذويهم
http://almnatiq.net/?p=894913
المناطق- تبوك:

أطلق مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك مبادرة برنامج التواصل المرئي للزيارات الأسرية للنزلاء عن بُعد التي تتيح للنزلاء التواصل المرئي مع ذويهم دون الحاجة لحضورهم إلى مقر المركز .
وجاءت هذه المبادرة استشعاراً بضرورة تقديم الدعم والمساندة والاستقرار النفسي للنزلاء في ظل جائحة كرونا وخدمة الأهالي وأولياء الأمور للاطمئنان على ذويهم خلال فترة الحذر وتخدم المبادرة الأهالي والأسر المقيمين خارج المنطقة.
وجرى تخصيص غرفتين للزيارات الأسرية عن بعد عبر الاتصال المرئي واحدة في القسم الرجالي وأخرى في القسم النسائي جرى تجهيزها بكل متطلبات التقنية لتسهيل التواصل المرئي لهم.
وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل أسعد أبوهاشم أن هذه الخدمة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لوقاية جميع النزلاء والعاملين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم وسط هذه الظروف لتفادي الإصابة أو العدوى ومنع انتشار هذا الوباء مشيراً إلى أن هدف المبادرة جاء لتسهيل التواصل بين النزلاء داخل المركز وتمكينهم من الاتصال بذويهم.

روابط ذات صلة

جمعية الملك خالد النسائية بتبوك تقدم العديد من المساعدات لـ773 أسرة

جمعية الملك خالد النسائية بتبوك تقدم العديد من المساعدات لـ773 أسرة
شرطة أملج تواصل تعزيز جهودها في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا

شرطة أملج تواصل تعزيز جهودها في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*