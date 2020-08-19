بسبب أعمال لحام .. حريق يلتهم مستودعا للأثاث في صناعية نجران

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صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الرائد عبدالخالق بن علي القحطاني أن فرق الدفاع المدني بمدينة نجران باشرت هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ١٢/ ١٤٤١هـ حريقاً اندلع بمستودع للاسفنج والأثاث بصناعية نجران تبلغ مساحته ١٥٠٠ م٢ تقريبا.

وتم اخلاء جميع العاملين به وابعاد المواد القابلة للانفجار ومحاصرة الحريق ومنع انتشاره للمستودعات المجاوره والملاصقة له، وإخماد الحريق بشكل نهائي دون تسجيل اي اصابات ولله الحمد.

ويعود سبب الحريق إلى أعمال لحام كانت قريبة من مواد اسفنجية ساهمت في انتشار الحريق وزيادة كثافة الدخان.

ودعا الرائد القحطاني أصحاب المحلات التجارية بكافة أنواعها وأنشطتها إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة وضرورة التقيد بها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات ومتمنياً السلامة للجميع.