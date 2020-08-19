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تحذيرات من استمرار أعراض الإصابة بكوفيد-19 لعدّة أشهر

تحذيرات من استمرار أعراض الإصابة بكوفيد-19 لعدّة أشهر
http://almnatiq.net/?p=894933
المناطق - الرياض

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن استمرار أعراض الإصابة بكوفيد-19 حتى للأصحاء، قد يمتد لعدة أشهر.
وقال فاوتشي خلال مؤتمر صحفي للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة اليوم: “علينا أن نكون حذرين عندما نقول إن الشباب الذين يصابون بفيروس كورونا ولا ينتهي بهم المطاف في المستشفى، إنهم بخير”، مؤكداً أن ذلك أمر غير مقبول.
وأشار فاوتشي إلى أن هناك أشخاص كانوا بصحة جيدة وأصيبوا بالمرض ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى، لكن الأعراض استمرت مصاحبة لهم لأسابيع وكان عليهم البقاء في السرير، ثم تحسنوا، وتعافوا من الفيروس، وتبقت لديهم بعض الأعراض لأسابيع وأحياناً لأشهر.
وأضاف: إن بعض من تحسنت حالتهم من الشباب أظهرت فحوصهم اللاحقة، أن العديد منهم أصبحت لديهم التهابات في عضلة القلب والأوعية الدموية وأعراض أخرى، هذا أمر مزعج لأنه يتطور يوماً بعد يوم.
وكان فاوتشي قد أشار في لقاء مع الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ، الخميس الماضي، إلى أن الأمر يستغرق شهوراً إلى سنة وربما أكثر من أجل تحديد ما إذا كانت هناك تداعيات وآثار ضارّة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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