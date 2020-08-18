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رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور قاعات اختبار طلاب كلية الطب للمرحلة السريرية والمؤجلة من العام الجامعي 1440/1441هـ

رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور قاعات اختبار طلاب كلية الطب للمرحلة السريرية والمؤجلة من العام الجامعي 1440/1441هـ

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مركز صحي الشرق بدومة الجندل يحصل على المركز الثالث على مستوى المراكز الصحية بالمملكة

مركز صحي الشرق بدومة الجندل يحصل على المركز الثالث على مستوى المراكز الصحية بالمملكة

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مركز صحي الشرق بدومة الجندل يحصل على المركز الثالث على مستوى المراكز الصحية بالمملكة

مركز صحي الشرق بدومة الجندل يحصل على المركز الثالث على مستوى المراكز الصحية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=894944
المناطق - دومة الجندل

حصل مركز صحي الشرق بمحافظة دومة الجندل التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف على المركز الثالث حسب ترتيب برنامج قياس تجربة المريض على مستوى المراكز الصحية الأولية بالمملكة.
وبينت صحة الجوف أن حصول المركز على أعلى تقييم يأتي لتكامل الخدمات المقدمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية التي أسهمت في رفع مستوى كفاءة الخدمات واختصار الوقت.
يجدر بالذكر أن برنامج وزارة الصحة لقياس تجربة المرضى هو إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسين المرضى وذويهم من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية في النتائج.
كما يعمل البرنامج على قياس الرضا في المستشفيات، والمراكز التخصصية، والرعاية الصحية الأولية، وبنوك الدم، ومراكز الإقلاع عن التدخين، ومراكز فحص ما قبل الزواج، وغيرها من الخدمات المقدمة.

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