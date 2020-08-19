ثقافة وفنون الشمالية تشارك بمهرجان ليالي شمالية بعرعر

المناطق - عرعر:

تشارك جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية في مهرجان ليالي شمالية، في ركن يضم الفن التشكيلي والتصوير الضوئي واستديو خاص إضافة لعرض الحرف اليدوية من الموروث الشمالي كصناعة السدو والمنسوجات التراثية كذلك عرض للرسم والخط المباشر لزوار المهرجان .

وتأتي هذه المشاركة لعرض المواهب من أبناء وبنات المنطقة الذين أبدوا تفاعلاً إيجابياً في هذه المشاركة في مهرجان ليالي شمالية، كذلك عرض بعض الإصدرات والمطبوعات التي تصدر من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ، وترحب الجمعية بكل زوار مهرجان ليالي شمالية الذين قاموا بزيارة الركن والتعرف على محتوياته