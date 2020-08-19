رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور قاعات اختبار طلاب كلية الطب للمرحلة السريرية والمؤجلة من العام الجامعي 1440/1441هـ

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زار معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، يرافقه أصحاب السعادة وكلاء الجامعة مبنى كلية الطب بمدينة عرعر، للاطلاع على سير اختبارات المقررات لطلاب المرحلة السريرية والمؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا منذ نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي السابق 1440/1441هـ، حيث كان في استقباله سعادة عميد كلية الطب الدكتور ماجد بن قريان الرويلي، ومنسوبو الكلية، وذلك صباح يوم الثلاثاء 28/12/1441هـ.

وخلال جولة قام بها معاليه اطلع على سير إجراءات عقد وتنظيم اختبارات المقررات السريرية للطلاب وتنسيق مواعيد الاختبار وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لسلامة الطلبة وتوفير مناخ أكاديمي يمكن الطلبة من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

ثم تجول معاليه في قاعات التدريس والاختبارات والمعامل ومختبر المهارات الإكلينكية، واطلع على إجراءات السلامة المهنية المتبعة، واستمع لشرح موجز من قبل عميد كلية الطب فيما يخص تنظيم وتنسيق عمل الكادر وتقسيم المحاضرات وتوزيع الشعب والطاقة الاستيعابية للغرفة الصفية وتوافق مواصفات التباعد الاجتماعي مع قدرات الكلية التقنية والعملية،مقدماً الشكر لمعالي رئيس الجامعة على متابعته واهتمامه بإجراءات الاختبارات وما تقدمه الكلية من خدمات.

وأكد معاليه في نهاية زيارته على ضرورة التنسيق بين الكلية ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ومتابعة آخر التطورات على صعيد الدراسة الجامعية والمحاضرات العملية المطبقة حضورياً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا، وتوفير كل ما يلزم لضمان حصول الطلبة على كافة حقوقهم الأكاديمية لاستكمال تقديم الاختبارات بكل يسر متمنياً التوفيق والنجاح للطلبة.