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أمطار الأربعاء وليلة الخميس.. خريطة هطولات يتوقعها “الحصيني”

أمطار الأربعاء وليلة الخميس.. خريطة هطولات يتوقعها “الحصيني”
http://almnatiq.net/?p=894978
المناطق_الرياض

توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة يشهدها عدد من المناطق اليوم وليلة الغد.

وقال الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/12/29هـ، وليلة الخميس – إن شاء الله – أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشمال وجنوب الطائف، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وعُمان واليمن.

وأضاف: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض والساحل الغربي، إلا أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، وجازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية.

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