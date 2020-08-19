المملكة: نؤيد كل إجراء دولي لتكبيل أيدي إيران التخريبية

أعلنت السعودية تأييدها لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيان عبر وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، مساء أمس الثلاثاء : مجلس الوزراء، تناول دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران والتأكيد أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة سواء التقليدية أو غير التقليدية، سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية.