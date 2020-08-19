كورونا حول العالم… 780 ألف وفاة و 22.14 مليون إصابة

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 22.14 مليون صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الـ 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 22.145 مليون، والوفيات 780 ألف، في مقابل تعافي أكثر من 14.1 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وبيرو، والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.