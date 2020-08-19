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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية
http://almnatiq.net/?p=894993
المناطق_واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.
كما أكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها.
كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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