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معالي رئيس الجامعة يوجه بتنفيذ عدد من برامج الدبلومات ما بعد البكالوريوس بفرع الجامعة في محافظة رفحاء

معالي رئيس الجامعة يوجه بتنفيذ عدد من برامج الدبلومات ما بعد البكالوريوس بفرع الجامعة في محافظة رفحاء
http://almnatiq.net/?p=895007
المناطق_رفحاء

ترأس معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري صباح يوم الثلاثاء 28/ 12/ 1441هـ اجتماع اللجنة الدائمة العليا للدبلومات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، حيث عرض سعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور معن بن محمد المدني، برامج الدبلومات التي تقدمها العمادة والمفعلة بمقر الجامعة في مدينة عرعر، ونسبة الملتحقين فيها والمتخرجين منها، وأحدث التخصصات المطلوبة في سوق العمل، واحتياجات المجتمع المحلي في توفير هذه البرامج .
وفي ختام الاجتماع، وجه معالي رئيس الجامعة بتنفيذ برامج الدبلوم ما بعد البكالوريوس في تخصصي الموارد البشرية والأمن السيبراني بفرع الجامعة في محافظة رفحاء، وتطوير وتجهيز البنية التقنية والكادر المتخصص لتدريسها، ودراسة البرامج الحالية ومدى الاحتياج لها والتركيز على جودة المقررات وطرق التدريس ضمن أفضل الممارسات بما يضمن تميز خريجي برامج الدبلومات واستفادتهم منها.

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