“البيئة” تنشر دليل طريقة تحديث بيانات صغار مربي الماشية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها كافة مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط :

https://portal.mewa.gov.sa .

و أوضحت الوزارة أن المتبقي من المهلة الزمنية لإتمام التحديث لا تتجاوز 40 يوماً من تاريخه، مشيرة إلى أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته بعد هذه الفترة .

وقالت الوزارة أن التحديث يتم عبر زيارة الرابط و اختيار (مستخدم جديد) أسفل الصفحة ثم الانتقال لتعبئة البيانات في الصفحة التالية والضغط على زر (تسجيل) بعد إتمام تعبئة نموذج البيانات بشكل صحيح.

هذا ونشرت الوزارة دليلاً توضيحياً ومقطع فيديو يوضح طريقة تحديث البيانات عبر الجوال و الحاسب

( رابط الدليل للجوال :

https://bit.ly/3g7eb1r

رابط الدليل للكمبيوتر :

https://bit.ly/3aBytPe

رابط شرح فيديو :

https://bit.ly/2Q6cjvc