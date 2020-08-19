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السودان: لم نناقش اتفاق السلام مع إسرائيل.. وتلقينا بدهشة تصريحات مُتحدث الخارجية

السودان: لم نناقش اتفاق السلام مع إسرائيل.. وتلقينا بدهشة تصريحات مُتحدث الخارجية
http://almnatiq.net/?p=895014
المناطق_الرياض

نفى وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، مناقشة الوزارة توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، قائلا إن تصريحات الناطق باسم الوزارة، حيدر بدوي، مثيرة للدهشة.

وقالت قمر الدين، في بيان نشرته وزارة الثقافة والإعلام، مساء الثلاثاء: “تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق، الناطق باسم الوزارة، عن سعي السودان لإقامة علاقات مع اسرائيل”.

وأضاف قمر الدين أن “هذه التصريحات أوجدت وضعًا ملتبسًا يحتاج لتوضيح”.

وأكد وزير الخارجية السوداني أن “أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن”.

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