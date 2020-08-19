التدريب التقني بالجوف يتخذ كافة التدابير الوقائية لتوفير بيئة عمل آمنة

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وجه مدير عام التدريب التقني بمنطقة الجوف المهندس محمد بن سعد الوشيح بعد اجتماعه مع رؤساء الوحدات التدريبية ( اون لاين ) باتخاذ كافة التدابير الوقائية من اجل توفير بيئة عمل آمنة استعداداً لعودة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بالمنشآت التدريبية في الفصل التدريبي الاول.

وقد اوضح المهندس الوشيح العمل بتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور احمد الفهيد على تفعيل دور إدارة الازمات والكوارث ومتابعة تنفيذ الخطط والاجراءات الاحترازية في المنشآت وآلية العودة للعمل والتدريب عن بعد للحد من انتشار الفايروس ، إلى جانب التذكير والتحذير بأن الجائحة لا تزال مستمرة مؤكدة أننا نسعى بتكاتفنا والتزامنا بالاساليب الوقائية للحد منها.