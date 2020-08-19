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رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يثمن اعلان استئناف الدراسة للعام الجامعي الجديد بآليات تحقق الجودة التعليمية

رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يثمن اعلان استئناف الدراسة للعام الجامعي الجديد بآليات تحقق الجودة التعليمية

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رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يثمن اعلان استئناف الدراسة للعام الجامعي الجديد بآليات تحقق الجودة التعليمية

رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يثمن اعلان استئناف الدراسة للعام الجامعي الجديد بآليات تحقق الجودة التعليمية
http://almnatiq.net/?p=895024
المناطق_الدمام
رفع معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش نيابة عن الجامعة ومنسوبيها الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توجيهاتهما حفظهما الله لما فيه مصلحة أبنائهم الطلبة، مثمناً لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اعلان استئناف الدراسة للعام الجامعي الجديد باليات تحقق الجودة التعليمية وتحافظ على سلامة الجميع.
فيما أوضح وكيل الجامعة للشؤون الآكاديمية الدكتور غازي العتيبي آلية الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد ١٤٤٢ هـ بالجامعة وذكر أن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وفنيي المعامل سيباشرون في مقر العمل مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجامعة والجهات المختصة ، مشيراً العتيبي بان تقديم المحاضرات النظرية سيتم عن بعد بإستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة، وفي حال وجود ضرورة لتقديم بعض المحاضرات النظرية حضورياً (خصوصاً المحاضرات النظرية التي تشمل على مهارات تطبيقية) فيتم ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
كما أوضح الدكتور العتيبي أن مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضرية سيتم تدريسه حضوريا بما لا يقل عن 50% من ساعات الاتصال المعتمدة للمقرر، أما الدروس العملية في المعامل والمختبرات فستقدم حضورياً مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي وفقاً للدليل الاسترشادي لعودة الدراسة الجامعية والصادر من الجامعة والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.
مؤكداً بالوقت نفسه استمرار التدريب السريري والميداني كالمعتاد بالتنسيق مع جهات التدريب مع التأكيد على الطلاب المتدربين بالتقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبروتوكولات المطبقة في مراكز التدريب.
اما فيما يخص الاختبارات الفصلية والنهائية فستقدم حضورياً وفق ترتيبات ستعلن في حينها حفاظا على سلامة الجميع..

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