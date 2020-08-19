الشاعر الشادي يتغني بخادم الحرمين الشريفين في قصيدته فخر العرب

المناطق_عادل الزهراني

تتسابق الكلمات ويتهاتف الشعراء في مديح مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله

فمن الشعراء الذين تغنو بإنجازات خادم الحرمين الشريفين وما قدمه لهذا الوطن الغالي والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع وما اولاه من اهتمام بالمواطن وجعله بعد الله في امن وامان انه الشاعر

عبد الله الزهراني (الشادي)

فقد تغنى باكثر من قصيدة ولكن القصيدة التي نالت وإعجاب الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي

انها قصيدته المسماه بفخر العرب

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يا الله يا رب العباد المصلين

تحفظ لنا رعي الديار الشريفة

مليكنا العادل مليك السلاطين

المملكة تحته ظلالا وريفة

فخر العرب نار تشب المظلين

يا طيب قلبه غير يا قو سیفه

تصدر أخبار الصحف والعناوين

سلمان سلمان الحزم والخليفة

خلى ديار الشعب ظل وبساتين

نهر العطامدات جوده منيفة

والخير سلمان الكرم بالميادين

اليوم انا شفت السحابة وطيفه

تهطل على مد النظر بالملايين

ما قصرت يمناه يمنى نظيفة