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الشاعر الشادي يتغني بخادم الحرمين الشريفين في قصيدته فخر العرب

الشاعر الشادي يتغني بخادم الحرمين الشريفين في قصيدته فخر العرب
http://almnatiq.net/?p=895028
المناطق_عادل الزهراني
تتسابق الكلمات ويتهاتف الشعراء في مديح مقام  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله
فمن الشعراء الذين تغنو بإنجازات خادم الحرمين الشريفين  وما قدمه لهذا الوطن الغالي والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع وما اولاه من اهتمام بالمواطن وجعله بعد الله في امن وامان  انه الشاعر
عبد الله الزهراني  (الشادي)
فقد تغنى باكثر من قصيدة ولكن القصيدة التي نالت وإعجاب الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي
انها قصيدته المسماه بفخر العرب
………………………………………….
يا الله يا رب العباد المصلين
تحفظ لنا رعي الديار الشريفة
مليكنا العادل مليك السلاطين
المملكة تحته ظلالا وريفة
فخر العرب نار تشب المظلين
يا طيب قلبه غير يا قو سیفه
تصدر أخبار الصحف والعناوين
سلمان سلمان الحزم والخليفة
خلى ديار الشعب ظل وبساتين
نهر العطامدات جوده منيفة
والخير سلمان الكرم بالميادين
اليوم انا شفت السحابة وطيفه
تهطل على مد النظر بالملايين
ما قصرت يمناه يمنى نظيفة

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