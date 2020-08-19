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أمانة الأحساء تُفعّل خدمة “واثق” الكترونياً

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أمانة الأحساء تُفعّل خدمة “واثق” الكترونياً

أمانة الأحساء تُفعّل خدمة “واثق” الكترونياً
http://almnatiq.net/?p=895032
المناطق_الأحساء
كشف المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء  خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة فعّلت وعبر بوابتها الالكترونية خدمة اصدار وتجديد وطباعة شهادة واثق والتي تُلزَم فيه المطاعم ومنافذ بيع وتصنيف اللحوم وتحضير الأغذية  بالحصول على شهادة البرنامج التي تُبين نوع ومصدر وطبيعة اللحوم المقدمة للمستهلك مع الالتزام بوضع تلك الشهادة في موقع واضح يَسهل على مرتادي المنشأة مشاهدتها ، مبيناً ان ذلك يأتي تعزيزاً لجهود الأمانة  في تقديم خدماتها الموجهة للمستفيدين الكترونياً ، بالتزامن مع تنفيذ الخطط المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد .
وأوضح بووشل ان ” برنامج واثق ” يتواكب مع اهداف وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية الى تعزيز جوانب السلامة الغذائية فيمايُقدم للمستهلك بإثبات مصادر اللحوم في المنشأت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ، حيث انه وفي حالة عدم التقيد به ومخالفة الضوابط والتعليمات الخاصة بمصدر اللحوم سيتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بحق مخالفي القرار ، وسعت الأمانة من خلال الزام المطاعم ومنافذ بيع اللحوم وتحضير الأغذية بالحصول على شهادة ” واثق ” الى اهداف عدة من ابرزها  ( السيطرة على مصادر اللحوم وكذلك القضاء على الذبح العشوائي ، معرفة خط سير اللحوم وتطبيق برامج الامن الحيوي ، ضمان المصداقية في جودة ونوعية ومصدر اللحوم ، رفع المستوى الصحي والبيئي وزيادة ثقة المستهلك في المنشأت الغذائية ) .

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