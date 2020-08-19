أمانة الأحساء تُفعّل خدمة “واثق” الكترونياً

وأوضح بووشل ان ” برنامج واثق ” يتواكب مع اهداف وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية الى تعزيز جوانب السلامة الغذائية فيمايُقدم للمستهلك بإثبات مصادر اللحوم في المنشأت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ، حيث انه وفي حالة عدم التقيد به ومخالفة الضوابط والتعليمات الخاصة بمصدر اللحوم سيتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 بحق مخالفي القرار ، وسعت الأمانة من خلال الزام المطاعم ومنافذ بيع اللحوم وتحضير الأغذية بالحصول على شهادة ” واثق ” الى اهداف عدة من ابرزها ( السيطرة على مصادر اللحوم وكذلك القضاء على الذبح العشوائي ، معرفة خط سير اللحوم وتطبيق برامج الامن الحيوي ، ضمان المصداقية في جودة ونوعية ومصدر اللحوم ، رفع المستوى الصحي والبيئي وزيادة ثقة المستهلك في المنشأت الغذائية ) .