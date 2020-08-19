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أكثر من 56 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في عسير

أكثر من 56 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في عسير
http://almnatiq.net/?p=895042
المناطق_عسير

استقبلت عيادات ” تطمن ” في منطقة عسير أكثر من 56 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.
يُشار إلى أن أن عيادات ” تطمن ” مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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