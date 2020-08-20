رئيس برشلونة يحسم موقف رونالد كومان

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أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني جوزيب ماريا بارتوميو، أن الهولندي رونالد كومان سيكون المدرب الجديد للفريق.

وقال بارتوميو في حديث إلى شبكة النادي الرسمية “إذا سارت الأمور بشكل جيد، سيكون كومان المدرب الذي سيشرف على الفريق وعلى اللاعبين في إطار برنامج مختلف”.

وكان النادي الكاتالوني أعلن إقالة مدربه كيكي سيتيين الاثنين إثر الهزيمة المدوية لفريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وأضاف “لقد راهنا عليه لأننا نعرفه جيدا، ندرك كيف يرى الأمور، وندرك كيف تلعب فرقه لكن أيضا بفضل خبرته لأنه لعب في صفوف فريق +دريم تيم” بإشراف يوهان كرويف ويعرف برشلونة وأسلوب لعبه”.

وسبق لكومان (57 عاما) أن دافع عن ألوان برشلونة لاعبا من 1989 إلى 1995 وأحرز في صفوفه الدوري الإسباني 4 مرات وقاد فريقه إلى إحراز باكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 1992 عندما كانت تدعى كأس أبطال الأندية سابقا بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى سمبدوريا الإيطالي بعد التمديد في النهائي على ملعب ويمبلي.

وكانت تقارير صحافية بثت فيديو لوصول كومان إلى مطار “ال برات” في برشلونة ثم صعوده إلى سيارة أمام عدسات المصورين تمهيدا لتوقيع العقد.

وسيترك كومان بالتالي منصبه مدربا لمنتخب هولندا الذي استلم الإشراف عليه في فبراير عام 2018 وخاض المنتخب تحت إشرافه 20 مباراة شهدت فوزه في 11 منها وقاده إلى احتلال المركز الوصيف في دوري الأمم الأوروبية عام 2019.