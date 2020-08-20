احدث الأخبار

43 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 75.2 مليون ريال
أبرز المواد
 5 أسباب تحذرك: لا تتناول القهوة ليلاً
أبرز المواد
 أول دولة تنتج لقاح كورونا.. وتوزعه مجانا على سكانها
أبرز المواد
 ناسا تحقق في “حدث غامض” جنوب الأطلسي
أبرز المواد
 لم يشاهد منذ عام 1968.. فيديو يرصد حيوانا نادرا
أبرز المواد
 رئيس برشلونة يحسم موقف رونالد كومان
أبرز المواد
 الإطاحة بتنظيم عصابي حوّل 500 مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية خلال أشهر
أبرز المواد
 مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة من الأسر في نجاح ” التعليم عن بعد “
منطقة مكة المكرمة
 رئيس بلدية تيماء يعتمد قرار ترقيات ١٢ موظف
منطقة تبوك
 فرق الانقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تباشر حالة غرق طفلين في قرية الشط
منطقة عسير
 العراق.. مسلحون يغتالون 4 نشطاء بالبصرة وواحد ببغداد بينهم “ريهام يعقوب”
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يشهد توقيع شراكة مجتمعية بين الشؤون الصحية وجمعيتي تكافل وطيبة
منطقة المدينة المنورة
43 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 75.2 مليون ريال

43 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 75.2 مليون ريال

أبرز المواد
5 أسباب تحذرك: لا تتناول القهوة ليلاً

5 أسباب تحذرك: لا تتناول القهوة ليلاً

أبرز المواد
أول دولة تنتج لقاح كورونا.. وتوزعه مجانا على سكانها

أول دولة تنتج لقاح كورونا.. وتوزعه مجانا على سكانها

أبرز المواد
ناسا تحقق في “حدث غامض” جنوب الأطلسي

ناسا تحقق في “حدث غامض” جنوب الأطلسي

أبرز المواد

رئيس برشلونة يحسم موقف رونالد كومان

رئيس برشلونة يحسم موقف رونالد كومان
http://almnatiq.net/?p=895051
المناطق - الرياض

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني جوزيب ماريا بارتوميو، أن الهولندي رونالد كومان سيكون المدرب الجديد للفريق.

وقال بارتوميو في حديث إلى شبكة النادي الرسمية “إذا سارت الأمور بشكل جيد، سيكون كومان المدرب الذي سيشرف على الفريق وعلى اللاعبين في إطار برنامج مختلف”.

وكان النادي الكاتالوني أعلن إقالة مدربه كيكي سيتيين الاثنين إثر الهزيمة المدوية لفريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وأضاف “لقد راهنا عليه لأننا نعرفه جيدا، ندرك كيف يرى الأمور، وندرك كيف تلعب فرقه لكن أيضا بفضل خبرته لأنه لعب في صفوف فريق +دريم تيم” بإشراف يوهان كرويف ويعرف برشلونة وأسلوب لعبه”.

وسبق لكومان (57 عاما) أن دافع عن ألوان برشلونة لاعبا من 1989 إلى 1995 وأحرز في صفوفه الدوري الإسباني 4 مرات وقاد فريقه إلى إحراز باكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 1992 عندما كانت تدعى كأس أبطال الأندية سابقا بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى سمبدوريا الإيطالي بعد التمديد في النهائي على ملعب ويمبلي.

وكانت تقارير صحافية بثت فيديو لوصول كومان إلى مطار “ال برات” في برشلونة ثم صعوده إلى سيارة أمام عدسات المصورين تمهيدا لتوقيع العقد.

وسيترك كومان بالتالي منصبه مدربا لمنتخب هولندا الذي استلم الإشراف عليه في فبراير عام 2018 وخاض المنتخب تحت إشرافه 20 مباراة شهدت فوزه في 11 منها وقاده إلى احتلال المركز الوصيف في دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

روابط ذات صلة

43 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 75.2 مليون ريال

43 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 75.2 مليون ريال
5 أسباب تحذرك: لا تتناول القهوة ليلاً

5 أسباب تحذرك: لا تتناول القهوة ليلاً
أول دولة تنتج لقاح كورونا.. وتوزعه مجانا على سكانها

أول دولة تنتج لقاح كورونا.. وتوزعه مجانا على سكانها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*