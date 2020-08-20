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43 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 75.2 مليون ريال

43 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 75.2 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=895064
المناطق - الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 43 صفقة خاصة بنحو 75.2 مليون ريال على نحو 3.24 مليون سهم، منها 42 صفقة على أسهم شركة ميد غلف للتأمين وشكلت هذه الصفقات نحو 3.95 في المائة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

كذلك تمت صفقة خاصة على أسهم شركة اللجين بقيمة 2.2 مليون و بعدد 76.8 ألف سهم، حيث تشهد الشركة أول تداول لها منذ نهاية إبريل الماضي، بجسب “الاقتصادية”.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7887 نقطة، بمكاسب نقطية بلغت 32 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 4.5 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 202.2 مليون سهم.

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