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5 أسباب تحذرك: لا تتناول القهوة ليلاً

5 أسباب تحذرك: لا تتناول القهوة ليلاً
http://almnatiq.net/?p=895069
المناطق - الرياض

رغم أن للقهوة فوائد صحية عدة، إلا أن باحثي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، يحذرون من تناولها ليلاً. ووفق موقع «نيويورك بوست» الأمريكي (الإثنين)، قال الباحثون إن دراسة حديثة تحذر من كافيين القهوة خصوصا قبل 3 ساعات من النوم، كونه يؤخر الدورة الطبيعية للنوم 40 دقيقة، كما يعيق الوظائف الإدراكية ويحفز الشعور بالتعب نهارا لقلة النوم العميق. كما يسبب الكافيين ليلا الصداع، وضعف التركيز والتوتر، فيما تشير النتائج إلى أن تناول قهوة مضاعفة التركيز أو ما يوازي ما تحويه من كافيين يساهم في الخمول وتباطؤ التفكير، وقد يصل الأمر إلى تهيج الأعصاب واضطراب المزاج العام.

1 تؤخر الدورة الطبيعية للنوم 40 دقيقة

2 تعيق الوظائف الإدراكية وتصيب بالصداع

3 تحفز إحساس التعب نهارا لقلة النوم العميق

4 تضعف التركيز وترفع مستوى التوتر

5 تسبب تهيج الأعصاب واضطراب المزاج

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