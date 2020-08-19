إعادة فرش 7 آلاف سجّادة في ساحات المسجد النبوي والتوسعات

المناطق - الرياض

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجّاد وفقاً لتوجيهات معالي الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السديس, مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

وبيّنت الوكالة أنه سيتم فرش 7000 سجّادة في التوسعات والساحات ابتداءً من صلاة الفجر غرة شهر محرم لعام 1442هـ, بواقع ثلاثة مصلين على السجّادة الواحدة بمسافة 180 سم بين كل مصلٍ وآخر.