تجهيز قوة عسكرية أفريقية للتعامل مع انقلاب مالي

المناطق - الرياض

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أنها قامت بتجهيز القوة العسكرية ضمن خطتها للتعامل مع التمرد العسكري في مالي.

وفي وقت سابق قررت المجموعة التي تتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرًا لها، إغلاق حدود دولها الأعضاء مع مالي بعد أن احتجز جنود متمردون الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وأعضاء حكومته.

وقالت إيكواس في بيان إنها علقت أيضا جميع التدفقات المالية بين أعضائها ومالي.

ودعت مفوضية المجموعة إلى فرض عقوبات على ” الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم”.