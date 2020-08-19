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السودان.. إعفاء المتحدث باسم الخارجية من منصبه بسبب “السلام مع اسرائيل”

السودان.. إعفاء المتحدث باسم الخارجية من منصبه بسبب “السلام مع اسرائيل”
http://almnatiq.net/?p=895091
المناطق - الرياض

قررت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إعفاء المتحدث باسمها حيدر بدوي من منصبه، وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى، حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

والثلاثاء أعربت الوزارة عن استغرابها لتصريحات صادق بشأن العلاقات مع إسرائيل، قائلة إن هذه التصريحات “أوجدت وضعا ملتبسا يحتاج إلى توضيح”.

وأضافت الخارجية السودانية أنه “لم يتم تكليف الناطق باسم الوزراة الإدلاء بأي تصريحات حول السلام مع إسرائيل”.

وأثار الجدل عندما قال الثلاثاء إن بلاده تتطلع لإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل تكون قائمة على مصلحة السودان، لكن من دون التضحية بالقيم والثوابت.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التقى عبد الفتاح البرهان رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، خلال رحلة إلى أوغندا في فبراير الماضي، حيث تعهدا بمواصلة العلاقات بين البلدين.

وفي الشهر ذاته، أعلن نتانياهو أن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان، مشيرا إلى أن الممر الجوي الجديد يعتبر نتيجة الاجتماع المهم الذي عقده مع البرهان.

وذكرت الخرطوم في فبراير أنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية، بعد يومين من الاجتماع.

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